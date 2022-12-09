09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları AB içinde Schengen çatlağı! Romanya ve Bulgaristan’a onay çıkmadı

AB içinde Schengen çatlağı! Romanya ve Bulgaristan’a onay çıkmadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2022 13:56
Avrupa Birliği içerisinde Schengen ayrılığı yaşanıyor. AB, Hırvatistan'ın Schengen sistemine dahil olmasına onay verdi. Ancak Bulgaristan ve Romanya veto edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AB içinde Schengen çatlağı!
AB içinde Schengen çatlağı!
ABD’den petrol gemileri hakkında açıklama
ABD'den petrol gemileri hakkında açıklama
Rusya’da AVM’de yangın!
Rusya’da AVM'de yangın!
Bruce Wills’in hastalığı ilerliyor
Bruce Wills’in hastalığı ilerliyor
ABD’li basketbolcu serbest bırakıldı
ABD’li basketbolcu serbest bırakıldı
18 metrelik dev kardan adam!
18 metrelik dev kardan adam!
Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’den üzücü haber | Sosyal medyadan kendi duyurdu
Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'den üzücü haber | Sosyal medyadan kendi duyurdu
Rusya ABD’li Griner’i serbest bıraktı
Rusya ABD'li Griner'i serbest bıraktı
Almanya’daki darbe planının şifreleri
Almanya'daki darbe planının şifreleri
İtalya’da Dünya Kupası hayal kırıklığı
İtalya'da Dünya Kupası hayal kırıklığı
Almanya’ya prens neden darbe planladı?
Almanya'ya prens neden darbe planladı?
Alman darbeciler nasıl hazırlık yaptı?
Alman darbeciler nasıl hazırlık yaptı?
Daha Fazla Video Göster