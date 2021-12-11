AB Dışişleri Bakan Yardımcısı Prençekus A Haber’e konuştu: Türk varlığını Litvanya’da görmekten mutluyuz

Litvanya Avrupa Dışişleri Bakan Yardımcısı Arnold Prençekus A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilişkilerden Avrupa Birliği’nde yaşanan göçmen sorununa kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgesindeki önemine vurgu yapan Prençekus Ankara'nın enerji krizinde de AB’ye yardım edebileceğini belirtti.

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