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A Haber Yevlah'ta

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Giriş: 23.09.2023 11:55
Anti-terör operasyonunun ardından, Azerbaycan ve Ermenistan Yevlah'ta müzakere masasına oturdu ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Peki taraflar arasında ikinci görüşme ne zaman yapılacak? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Bakü'den aktardı.
A Haber Yevlah’ta
A Haber Yevlah'ta
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