A Haber Yevlah’ta

Anti-terör operasyonunun ardından, Azerbaycan ve Ermenistan Yevlah'ta müzakere masasına oturdu ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Peki taraflar arasında ikinci görüşme ne zaman yapılacak? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Bakü'den aktardı.