A Haber yeni Türkiye'nin fotoğrafını çekti: 25 ayrı noktadan canlı bağlantı! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den özel teşekkür

Tahıl koridoru anlaşmasının dünyayı rahatlattığına dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, "Her şeyden önce A Haber'in gerçekten çok takdire şayan 25 ayrı noktadan canlı bağlantı yapıp orada olup bitenleri izleyicileriyle paylaşıyor olması bizleri çok mutlu etti." dedi.