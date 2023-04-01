A Haber Yakutistan’da

Dünyanın en soğuk ülkesi olarak bilinen Sibirya Bölgesindeki Yakutistan, bu yıl da dondurucu soğuklara teslim oldu. Termometrelerin sıfırın altında elli dereceyi gösterdiği başkentte, küresel ısınma ve buzulların erimesiyle ilgili bir forum düzenlendi. Dondurucu soğuklara alışık olan halk ise, küresel ısınmanın etkisini hissetmediklerini söylüyor. İşte A Haber ekibinden Agşin Kişiyev'in özel haberi…