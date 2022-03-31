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A Haber vurulan o fabrikada! Tamamen küle döndü

A Haber
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Giriş: 31.03.2022 12:24
Son dakika haberi... Rus ordusu Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurdu. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarında yeniden toplandığı ifade edildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları bölgeden aktardı.
A Haber vurulan o fabrikada A HABER VURULAN O FABRİKADA

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A Haber vurulan o fabrikada
A Haber vurulan o fabrikada
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