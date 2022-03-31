31 Mart 2022, Perşembe
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A Haber vurulan o fabrikada! Tamamen küle döndü
Son dakika haberi... Rus ordusu Kiev, Harkov ve Dnipro kentlerini vurdu. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarında yeniden toplandığı ifade edildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları bölgeden aktardı.