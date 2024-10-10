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A Haber vurulan Beyrut merkezinde! İsrail ordusu tarafından 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

A Haber vurulan Beyrut merkezinde! İsrail ordusu tarafından 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 20:56
İşgal ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenledi. A Haber ekipleri bombalanan noktadan gelişmeleri anbean aktardı. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi. A Haber ekibi terör devleti İsrail’in saldırdığı Beyrut merkezinden saldırıya dair son görüntüleri ve gelişmeleri aktardı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, “Dahiye bölgesinde silah ve mühimmat depoları, karargahları var ve İsrail ordusu da buraları hedef alarak gücü azaltmaya çalışıyorlar, bize de burada müdahalede bulunuyorlar yayın yapmakta zorlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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