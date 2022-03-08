08 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Haber Ukrayna'da! Son durumu canlı yayında aktardı: 20 saattir yoldayız
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu haftalardır Ukrayna’dan savaşın gelişmelerini bölgeden aktarıyor. Yaklaşık 20 saatten beri yolda olduğunu belirten Kavasoğlu, “Kiev’i terk edip güvenli bölgelere gitmemiz söylendi. Lviv’e doğru hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.