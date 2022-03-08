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A Haber Ukrayna'da! Son durumu canlı yayında aktardı: 20 saattir yoldayız

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Giriş: 08.03.2022 13:25
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu haftalardır Ukrayna’dan savaşın gelişmelerini bölgeden aktarıyor. Yaklaşık 20 saatten beri yolda olduğunu belirten Kavasoğlu, “Kiev’i terk edip güvenli bölgelere gitmemiz söylendi. Lviv’e doğru hareket ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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