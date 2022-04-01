01 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Haber Ukrayna'da füze ile vurulan okulda!
Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de haber nöbetini sürdüren A Haber ekibi, bu kez saldırıların hedefi olan bir okula girdi. İşte A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Şükrü Can Çankaya'nın izlenimleri.