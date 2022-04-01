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A Haber Ukrayna'da füze ile vurulan okulda!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2022 16:52
Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de haber nöbetini sürdüren A Haber ekibi, bu kez saldırıların hedefi olan bir okula girdi. İşte A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ve kameraman Şükrü Can Çankaya'nın izlenimleri.
A Haber Ukrayna’da füze ile vurulan okulda!
A Haber Ukrayna'da füze ile vurulan okulda!
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