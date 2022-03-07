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A Haber savaşı bekleyen Kiev’de! Tanklar kent merkezinde

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Giriş: 07.03.2022 12:08
Son dakika haberi... Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya - Ukrayna savaşında 12'nci güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, A Haber ekibi anbean sıcak bölgedeki gelişmeleri aktarıyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Rus ordusunun kapısına dayandığı başkent Kiev'den son gelişmeleri aktardı. Kavasoğlu, "İlk kez kent merkezinde bu tankları görmeye başladık." dedi.
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Tanklar kent merkezinde
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