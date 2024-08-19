A Haber savaş riskinin arttığı sınırda! İsrail'e 5 İHA ile saldırı Hizbullah 2 üyesinin öldüğünü duyurdu

İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar sürüyor. Roketler art arda ateşlenirken A Haber ekibi de o noktadaydı. Gerilim devam ederken son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve A Haber kameramanı Aydın Baytar Lübnan- İsrail sınırından gelişmeleri aktardı. İşte detaylar…

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