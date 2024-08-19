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A Haber savaş riskinin arttığı sınırda! İsrail'e 5 İHA ile saldırı Hizbullah 2 üyesinin öldüğünü duyurdu

A Haber savaş riskinin arttığı sınırda! İsrail'e 5 İHA ile saldırı Hizbullah 2 üyesinin öldüğünü duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 18:32
İsrail-Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar sürüyor. Roketler art arda ateşlenirken A Haber ekibi de o noktadaydı. Gerilim devam ederken son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve A Haber kameramanı Aydın Baytar Lübnan- İsrail sınırından gelişmeleri aktardı. İşte detaylar…
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