A Haber savaş hattında! İşte Lübnan ve İsrail’de son durum

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldürüldü, 59 kişi de yaralandı. Savaş hattından son durumu A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun ve İslim İstanbullu aktardı.

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