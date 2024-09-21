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A Haber savaş hattında! İşte Lübnan ve İsrail’de son durum

A Haber savaş hattında! İşte Lübnan ve İsrail’de son durum

ahaber.com.tr
Kübra Kılıç
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Giriş: 21.09.2024 09:45
İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldürüldü, 59 kişi de yaralandı. Savaş hattından son durumu A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun ve İslim İstanbullu aktardı.
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