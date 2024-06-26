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A Haber savaş bölgesinde

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Giriş: 26.06.2024 11:46
İsrail Lübnan'la savaşa girecek mi? Bir yandan Gazze'deki katliam sürerken diğer yandan da Lübnan sınırında sıcak çatışmalar yaşanıyor. A Haber ekibi İsrail-Lübnan sınırındaydı.
A Haber savaş bölgesinde
A Haber savaş bölgesinde
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