21 Ocak 2022, Cuma
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A Haber Rusya-Ukrayna sınırında | Ukrayna-Rusya sınırında tansiyon yüksek, bölgede neler oluyor?
Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ederken ABD Başkanı Biden “Ukrayna’ya saldırmanın sonucu ağır olur” diyerek Moskova’yı uyardı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken bugün Cenevre’de Rus meslektaşı ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Öte yandan Rusya Belarus'a iki S-400 gönderdi, 12 SU-35 savaş uçağı da göndereceğinide bildirdi. Rusya-Ukrayna sınırında neler oluyor? A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu detayları bölgeden canlı yayında aktardı.