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A Haber Nasrallah’ın mezarını görüntüledi! Cenaze töreni 5 ay sonra yapıldı

A Haber Nasrallah'ın mezarını görüntüledi! Cenaze töreni 5 ay sonra yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 21:38
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahye bölgesinde, 27 Eylül’de İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti. Nasrallah için 3 hafta önce cenaze töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt, Nasrallah için inşa edilen anıt mezarı görüntüledi
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A Haber Nasrallah’ın mezarını görüntüledi! Cenaze töreni 5 ay sonra yapıldı
A Haber Nasrallah’ın mezarını görüntüledi!
A Haber Nasrallah'ın mezarını görüntüledi!
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