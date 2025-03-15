15 Mart 2025, Cumartesi
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A Haber Nasrallah'ın mezarını görüntüledi! Cenaze töreni 5 ay sonra yapıldı
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahye bölgesinde, 27 Eylül’de İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti. Nasrallah için 3 hafta önce cenaze töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt, Nasrallah için inşa edilen anıt mezarı görüntüledi