A Haber Nasrallah’ın mezarını görüntüledi! Cenaze töreni 5 ay sonra yapıldı

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahye bölgesinde, 27 Eylül’de İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti. Nasrallah için 3 hafta önce cenaze töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt, Nasrallah için inşa edilen anıt mezarı görüntüledi

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