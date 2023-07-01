A Haber Nahel’in öldürüldüğü banliyöde

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestolarda 994 kişi daha gözaltına alındı. A Haber muhabiri Ömer Aydın son durumu aktardı.

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