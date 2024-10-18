A Haber Lübnan’daki türkmenlere mikrofon uzattı!

İsrail'in vahşi saldırılarla yerinden ettiği on binlerce Lübnanlı, başkent Beyrut’un çeşitli bölgelerinde zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Lübnan’a sığınan Türkmenler de bir kez daha çatışmaların ortasında kalmış durumda. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt işte o talihsiz sığınmacılardan bazılarına mikrofon uzattı.

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