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A Haber Lübnan’daki mülteci kampında! Toprakları gasbedilen Filistinliler

A Haber Lübnan'daki mülteci kampında! Toprakları gasbedilen Filistinliler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.03.2025 16:46
İsrail'in topraklarından sürdüğü Filistinlilerin yüz binlercesi bugün Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşamaya çalışıyor. O kamplardan biri de Beyrut'un güney banliyölerinde bulunan Burj El Barajneh mülteci kampı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt da o kampa gitti. Filistinlilerin yaşamını görüntüledi.
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A Haber Lübnan’daki mülteci kampında! Toprakları gasbedilen Filistinliler
A Haber Lübnan’daki mülteci kampında!
A Haber Lübnan'daki mülteci kampında!
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