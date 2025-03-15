A Haber Lübnan’daki mülteci kampında! Toprakları gasbedilen Filistinliler

İsrail'in topraklarından sürdüğü Filistinlilerin yüz binlercesi bugün Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşamaya çalışıyor. O kamplardan biri de Beyrut'un güney banliyölerinde bulunan Burj El Barajneh mülteci kampı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt da o kampa gitti. Filistinlilerin yaşamını görüntüledi.

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