15 Mart 2025, Cumartesi
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A Haber Lübnan'daki mülteci kampında! Toprakları gasbedilen Filistinliler
İsrail'in topraklarından sürdüğü Filistinlilerin yüz binlercesi bugün Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşamaya çalışıyor. O kamplardan biri de Beyrut'un güney banliyölerinde bulunan Burj El Barajneh mülteci kampı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt da o kampa gitti. Filistinlilerin yaşamını görüntüledi.