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A Haber Karabağ'da

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Giriş: 24.09.2023 14:00
Karabağ'da başlatılan anti-terör operasyonunun ardından ermeni güçlerinin çekilme süreci devam ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt Karabağ'da Ermenilerin çekildiği noktadan detayları aktardı.
A Haber Karabağ’da
A Haber Karabağ'da
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