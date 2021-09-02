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A Haber Kabil'deki patlamanın enkazını görüntüledi! Hayatını kaybedenlerden geriye eşyaları kaldı

A Haber
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Giriş: 02.09.2021 10:36
Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından binlerce Afgan ülkeyi terk etmek için Hamid Karzai Havalimanı'nda toplandı. Afganların tahliye bekleyişi sürerken terör örgütü DEAŞ'ın havalimanı yakınlarında düzenlediği intihar saldırısında onlarca kişi hayatını kaybetti. İşte A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin patlamanın yaşandığı bölgeden aktardığı çok özel görüntüler...
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A Haber patlamanın enkazını görüntüledi
A Haber patlamanın enkazını görüntüledi
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