A Haber Kabil’deki kamplarda! Yüzlerce Afgan çadırlarda yaşıyor

Taliban'ın kontrolü sağlamaya başladığı ilk günlerde yüzlerce Afgan başkent Kabil'e akın etti. Ancak kaçan Afganlar, Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından kendilerini güvende hissederek kalmaya karar verdi. Şimdiyse Kabil'de bulunan bir parkta, çadırlarda yaşamaya çalışıyorlar.

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