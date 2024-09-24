24 Eylül 2024, Salı
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A Haber İsrail’in vurduğu binayı görüntüledi! İsrail savaş uçakları Lübnan semalarında
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a bomba yağdırdı. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Tel Aviv hedefte Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Ali Karaki olduğunu açıkladı. Hizbullah, Karaki'nin saldırıdan kurtulduğunu duyurdu. A haber saldırı bölgesinden gelişmeleri ekranlara taşıdı...