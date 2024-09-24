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A Haber İsrail’in vurduğu binayı görüntüledi! İsrail savaş uçakları Lübnan semalarında

A Haber İsrail’in vurduğu binayı görüntüledi! İsrail savaş uçakları Lübnan semalarında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.09.2024 00:54
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a bomba yağdırdı. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Tel Aviv hedefte Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Ali Karaki olduğunu açıkladı. Hizbullah, Karaki'nin saldırıdan kurtulduğunu duyurdu. A haber saldırı bölgesinden gelişmeleri ekranlara taşıdı...
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