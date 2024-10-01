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A Haber İsrail'in vurduğu Beyrut'ta

A Haber İsrail'in vurduğu Beyrut'ta

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 20:02
İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları aralıksız devam ediyor. Son olarak Al Zahra Hastanesinin yanı başında bulunan 10 katlı bir bina hedef alındı. O anları A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt görüntüledi. İşte o anlar...
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