A Haber İsrail’in vurduğu Beyrut’ta

İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları aralıksız devam ediyor. Son olarak Al Zahra Hastanesinin yanı başında bulunan 10 katlı bir bina hedef alındı. O anları A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt görüntüledi. İşte o anlar...

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