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A Haber insanlık dramını görüntülüyor

A Haber insanlık dramını görüntülüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 15:52
İsrail'in öldürdüğü Hizbullah Lideri Nasrallah sessiz sedasız defnedildi. İsrail saldırısı altındaki Lübnan'a gidiyoruz. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Beyrut'tan gelişmeleri aktardı.
A Haber insanlık dramını görüntülüyor
A Haber insanlık dramını görüntülüyor
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