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A Haber İngiltere’de isyanın merkezinde! Göçmen isyanında sokaklar karıştı, araçlar ateşe verildi| İngiltere’de sokaklar neden karıştı?

A Haber İngiltere’de isyanın merkezinde! Göçmen isyanında sokaklar karıştı, araçlar ateşe verildi| İngiltere’de sokaklar neden karıştı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 18:19
İngiltere’nin Leeds kentinde sosyal hizmetlerin bir ailenin çocuklarını almak istemesi üzerine olaylar patlak verdi. Olaylarda, göstericiler polis aracını devirdi ve çift katlı otobüs ateşe verdi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven İngiltere’de isyanından merkezinden detayları aktardı.
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