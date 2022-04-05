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A Haber Hostomel'de | Rusya'nın saldırısı Antonov Havaalanı'nı yerle bir etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2022 16:30
Güncelleme:05.04.2022 16:30
Rusya’nın yoğun saldırılarına uğrayan noktalardan bir tanesi de Antonov Uluslararası Havalimanı’ydı. Bölgedeki tahribatı ve detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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