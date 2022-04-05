05 Nisan 2022, Salı
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A Haber Hostomel'de | Rusya'nın saldırısı Antonov Havaalanı'nı yerle bir etti
Rusya’nın yoğun saldırılarına uğrayan noktalardan bir tanesi de Antonov Uluslararası Havalimanı’ydı. Bölgedeki tahribatı ve detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.