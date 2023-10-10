A Haber Gazze sınırında! | Dünyanın gözünü çevirdiği bölgedeki son durum! Açlık ve su kıtlığı tehlikesi...

İsrail ve Hamas güçleri arasındaki çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinde birçok noktayı bombaladı. Yüzlerce Filistin çatışmalarda hayatını kaybetti. A Haber ekibi de çatışma bölgesinde son durumu takip ediyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu Gazze sınırında yaşananları anlattı. Kavasoğlu, İsrail'in bölgeyi abluka altına aldığını yiyecek, su, gıda gibi yardımları kestiğini belirtirken, bombalardan kurtulanların açlık ve su kıtlığı ile mücadele edeceğini söyledi.