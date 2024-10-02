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A Haber füze yağmuruna tutulan Tel Aviv'de!

A Haber füze yağmuruna tutulan Tel Aviv'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 00:32
Havada imha edilen İran balistik füzesinin bir parçası, bir İsraillinin üzerine düşerek ölümüne sebep oldu.
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