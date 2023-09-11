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A Haber Fas'ta depremin merkez üssünde

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Giriş: 11.09.2023 13:28
Fas 7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Birçok köy tamamen yok oldu. Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye, yaralıların sayısı 2 bin 476'ya yükseldi. A Haber ekibinden Alpaslan Düven depremin merkez üssünden detayları aktardı.
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A Haber Fas’ta depremin merkez üssünde
A Haber Fas'ta depremin merkez üssünde
A Haber depremin merkez üssünde
A Haber depremin merkez üssünde
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