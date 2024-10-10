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A Haber ekiplerine canlı yayında çirkin saldırı!  

A Haber ekiplerine canlı yayında çirkin saldırı!  "Kamera ışığımızı kırdılar”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 20:31
Güncelleme:10.10.2024 20:43
Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bombalı saldırı düzenledi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt ile Beyrut'taki bombardımanı görüntülerken A Haber canlı yayınında saldırıya uğradı. Ata Gündüz Kurşun açıklamasında "kamera ışığımızı kırdılar” dedi.

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