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A Haber ekibinin yakınına bomba düştü!

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Giriş: 06.03.2022 17:00
A Haber ekibinin yakınına bomba düştü. Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt İrpin'de ateş hattında kaldı. Sivillerin tahliyesi sırasında bombardıman düzenlendi. İrpin'de bombanın düşme anı A Haber kamerasına anbean yansıdı. İşte o anlar...
A Haber ekibinin yakınına bomba düştü!
A Haber ekibinin yakınına bomba düştü!
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