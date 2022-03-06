06 Mart 2022, Pazar
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A Haber ekibinin yakınına bomba düştü!
A Haber ekibinin yakınına bomba düştü. Emine Kavasoğlu ve Niyazi Kurt İrpin'de ateş hattında kaldı. Sivillerin tahliyesi sırasında bombardıman düzenlendi. İrpin'de bombanın düşme anı A Haber kamerasına anbean yansıdı. İşte o anlar...