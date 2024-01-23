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A Haber ekibi Suriye'de

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Giriş: 23.01.2024 15:50
Suriye'de altı yıl önce gerçekleştirilen harekatla zeytin dalı bölgesi terörden arındırıldı. Bölgede altı yılda nelerin değiştiğini, A Haber muhabiri Halil İbrahim detayları aktardı.
A Haber ekibi Suriye’de
A Haber ekibi Suriye'de
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