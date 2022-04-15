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A Haber ekibi Rusya’nın bombardıman tuttuğu Brovary’de!

A Haber
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Giriş: 15.04.2022 16:24
Rusya-Ukrayna savaşı 51. gününde devam ederken A Haber ekibi bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Rusya tarafından bombardıman altına alına ve yerler bir edilen köydeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı. Günler önce ateşlerin yuttuğu kasabanın yok olmuş hali A Haber ekranlarına yansıdı.
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