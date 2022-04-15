15 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Haber ekibi Rusya’nın bombardıman tuttuğu Brovary’de!
Rusya-Ukrayna savaşı 51. gününde devam ederken A Haber ekibi bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Rusya tarafından bombardıman altına alına ve yerler bir edilen köydeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı. Günler önce ateşlerin yuttuğu kasabanın yok olmuş hali A Haber ekranlarına yansıdı.