A Haber ekibi Lahey’de! Katil İsrail’in yargılanması için tarihi gün

Katil İsrail'in Lahey'de görülen "soykırım" davası ile ilgili karar açıklandı. Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) bugün (26 Ocak 2024) açıkladığı kararda Güney Afrika'nın soykırım iddialarının somut delillere dayandığını ve İsrail'in davanın reddedilmesi ile ilgili başvurusunun kabul edilmediğini duyurdu. Mahkeme "ihtiyati tedbir kararı" aldı. A Haber ekibi Lahey'de kararın verildiği mahkeme önünden son gelişmeleri aktardı.