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A Haber ekibi El-fara Mülteci Kampı'nı görüntüledi! Filistinlilerden İsrail drone’larına karşı şilte

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 26.12.2023 18:57
Siyonist işgalci İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıları da giderek artıyor. A Haber ekibi de Batı Şeria'nın Tubas kentinde bulunan El-fara Mülteci Kampı'na gitti ve son durumu görüntüledi. O anlarda Filistinlilerin İsrail drone'larına karşı gözetlenmemek için sokak aralarına şilte astığı görüldü.
A Haber ekibi El-fara Kampı’nı görüntüledi
A Haber ekibi El-fara Kampı'nı görüntüledi
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