A Haber ekibi El-fara Mülteci Kampı'nı görüntüledi! Filistinlilerden İsrail drone’larına karşı şilte

Siyonist işgalci İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıları da giderek artıyor. A Haber ekibi de Batı Şeria'nın Tubas kentinde bulunan El-fara Mülteci Kampı'na gitti ve son durumu görüntüledi. O anlarda Filistinlilerin İsrail drone'larına karşı gözetlenmemek için sokak aralarına şilte astığı görüldü.