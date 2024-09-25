A Haber ekibi bombaların ortasında kaldı!

İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırıları kesintisiz sürerken, çatışmaların sıfır noktasındaki A Haber ekibi ölümden döndü. İşgal ordusunun göçe zorladığı bir köyde çekim yapan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt, şiddetli bir İsrail saldırısının ortasında kaldı. O esnada, kameralar da kayıttaydı…

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