04 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları A Haber ekibi bombaların arasında kaldı

A Haber ekibi bombaların arasında kaldı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2022 14:32
A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ve Kameraman Niyazi Kurt, İrpin yakınlarında çekim gerçekleştirdikleri sırada Rusya'nın bombardımanı ardından yaşanan paniği kayda aldı.
A Haber ekibi bombaların arasında kaldı
A Haber ekibi bombaların arasında kaldı
Rusya Ukrayna savaşının 9. günü
Rusya Ukrayna savaşının 9. günü
2015’te söylemişti: Ukrayna duvara toslayacak
2015'te söylemişti: Ukrayna duvara toslayacak
Antonov an-225’in son hali kamerada!
Antonov an-225'in son hali kamerada!
Çernigiv patlaması sonrası yaşananlar kamerada!
Çernigiv patlaması sonrası yaşananlar kamerada!
Ukraynalıların Rus Zırhlısını füze ile imha ettiği anlar saniye saniye kamerada!
Ukraynalıların Rus Zırhlısını füze ile imha ettiği anlar saniye saniye kamerada!
Putin’e uyarı: Ülkene mal olacak
Putin’e uyarı: Ülkene mal olacak
Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı!
Zaporijya Nükleer Santralinde yangın çıktı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den açıklamalar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklamalar
Yaptırımlar Avrupa’yı nasıl etkiler?
Yaptırımlar Avrupa'yı nasıl etkiler?
Avrupa sınırında insanlık dramı!
Avrupa sınırında insanlık dramı!
Almanlar savaşa ilişkin ne düşünüyor
Almanlar savaşa ilişkin ne düşünüyor
Daha Fazla Video Göster