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A Haber ekibi Almanya'da sel bölgesine gitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2021 15:56
Güncelleme:18.07.2021 16:31
Almanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi. A Haber muhabiri İsmail Eren, felaketin yaşandığı bölgede evleri ve dükkanları zarar gören vatandaşlara mikrofon uzattı.

Almanya'nın eski başkenti yakınlarında bulunan şehirlerde özellikle Türklerin yaşadığı bölgelerde hasar çok ağır. İnsanlar varlarını yoklarını kaybetti ve pek çok ev çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Bir çok işyeri sel altında kaldı.

TÜRKLER FELAKETİ ANLATTI

Orhan Er bölgede yaşayan iş insanlarından biri. Er'in sel felaketi sebebiyle 30 aracı zarar görürken iş yeri de çok hasar aldı.

Orhan Er sel anında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

''Evden acilen çocukları kaldırıp ayrıldık. Ne yapacağımızı şaşırdık. aşağı indiğimizde su diz boyu olmuştu. Tamirhanede hemen hemen iki buçuk metrelik hasar var. Yetkililerden henüz kimse ilgilenmedi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİ GELMEDİ

A Haber mikrofonlarına konuşan Er, ''Bize şu an belediyeden hiç kimse ingilenmedi.'' ifadelerine yer verdi.

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