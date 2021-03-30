A Haber dünyanın nabzını tutuyor! Dünya neler konuşuyor?

ABD Başkanı Biden’ın İklim Zirvesi davetine Rusya’dan “Zamana ihtiyacı var” cevabı geldi. İngiltere’de gündem aşı ve sosyal kısıtlamaların gevşetilmesi. Dünyanın dört bir ucunda haber nöbeti tutan A Haber ekipleri dünyada neler konuşulduğunu aktardı.