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A Haber dünyanın nabzını tutuyor! Dünya neler konuşuyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2021 12:55
Güncelleme:30.03.2021 12:56
ABD Başkanı Biden’ın İklim Zirvesi davetine Rusya’dan “Zamana ihtiyacı var” cevabı geldi. İngiltere’de gündem aşı ve sosyal kısıtlamaların gevşetilmesi. Dünyanın dört bir ucunda haber nöbeti tutan A Haber ekipleri dünyada neler konuşulduğunu aktardı.

Dünya neler konuşuyor?
Dünya neler konuşuyor?
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