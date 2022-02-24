24 Şubat 2022, Perşembe
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A Haber dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna Donbas'ta! Askerler böyle görüntülendi
Ukrayna'nın doğusunda korkulan oldu. Rusya ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a harekat emri verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri operasyon başlattı. Ukrayna'da son durum ne? Sıcak noktada neler yaşanıyor? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Porgramlar Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri aktardı. A Haber vurulan radar üssünü görüntüledi. Ve çekim sırasında askerler de görüntülendi.