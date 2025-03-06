A Haber Dünya Turu | Kraliyet sömürge ve sanat! İngiltere’nin analizi…

Bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anılan İngiltere yalnızca siyasette değil sanat, kültür ve edebiyat alanında da adından sıkça söz ettiriyor. A Haber özellikle Kraliyet ailesinde yaşanan skandallarla gündemden düşmeyen İngiltere'yi derinlemesine inceledi. İşte tüm detaylar

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