06 Mart 2025, Perşembe
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A Haber Dünya Turu | Kraliyet sömürge ve sanat! İngiltere’nin analizi…
Bir zamanlar üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak anılan İngiltere yalnızca siyasette değil sanat, kültür ve edebiyat alanında da adından sıkça söz ettiriyor. A Haber özellikle Kraliyet ailesinde yaşanan skandallarla gündemden düşmeyen İngiltere'yi derinlemesine inceledi. İşte tüm detaylar