A Haber depremin vurduğu Fas’ta

Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir hafta geçti. Şu ana kadar 2 bin 946 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, birçok bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven'den aktardı.