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A Haber depremin vurduğu Fas'ta

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Giriş: 16.09.2023 16:35
Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir hafta geçti. Şu ana kadar 2 bin 946 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, birçok bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Son durumu bölgede bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven'den aktardı.
A Haber depremin vurduğu Fas’ta
A Haber depremin vurduğu Fas'ta
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