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A Haber depremin vurduğu Fas'ta

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Giriş: 12.09.2023 11:01
Fas, ülke tarihinin son 100 yüzyıldaki en büyük depremiyle sarsıldı. 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2 bin 862'ye yükseldi. Çok sayıda köy ise tamamen yok oldu. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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