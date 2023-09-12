A Haber depremin vurduğu Fas’ta

Fas, ülke tarihinin son 100 yüzyıldaki en büyük depremiyle sarsıldı. 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2 bin 862'ye yükseldi. Çok sayıda köy ise tamamen yok oldu. Ayrıntıları bölgede bulunan A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.