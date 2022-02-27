A Haber cephe hattı Kiev’de! İşte Ukrayna sokaklarında dakika dakika son gelişmeler | A Haber Canlı Yayın İzle Video

Son dakika Ukrayna haberleri... Rusya'nın saldırılarında 4. gün. Rus ordusunun Harkov'a girdiği duyuruldu. Başkent Kiev dahil birçok kentte şiddetli çatışmalar yaşanıyor. A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktadan son dakika gelişmelerini anbean aktarmaya devam ediyor. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, patlama seslerinin yükseldiği Kiev'den son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı. Kavasoğlu, geceyi sığınakta geçirdiklerini ve gecenin çok zor geçtiğini belirtti. İşte dakika dakika Ukrayna'da son gelişmeler...

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