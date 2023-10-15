A Haber çatışma bölgesinde

İsrail ablukası altındaki Gazze'de ise tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Kara harekatı her an başlayabilir. A Haber sıcak bölgede haber nöbetini sürdürüyor. A Haber Gazze sınırından İsrali'in katliam tanklarını görüntüledi. Bölgede yaşanan büyük askeri hareketlik dikkat çekti. Muhabirimiz Emine Kavasoğlu, yaşananları nefes nefese kalarak aktarırken olası İsrail operasyonuna dair son bilgileri paylaştı.