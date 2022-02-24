24 Şubat 2022, Perşembe
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A Haber canlı yayınında patlama sesleri! Vurulan radar üssü böyle görüntülendi | Rusya Ukrayna’yı işgale başladı
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor. Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri sıcak bölgeden aktardı. A Haber vurulan radar üssünü görüntüledi. Bölgede dumanlar yükseliyor. İşte o görüntüler...