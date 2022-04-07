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A Haber Buça'da

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Giriş: 07.04.2022 16:57
Buça'da Rus güçlerinin çekilmesinin ardından şoke edici görüntüler ortaya çıktı. Geride çoğunun elleri bağlı onlarca ceset vardı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Buça'da son durumu aktardı.
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