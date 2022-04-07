07 Nisan 2022, Perşembe
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A Haber Buça'da
Buça'da Rus güçlerinin çekilmesinin ardından şoke edici görüntüler ortaya çıktı. Geride çoğunun elleri bağlı onlarca ceset vardı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Buça'da son durumu aktardı.