20 Ocak 2023, Cuma
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800 Ukraynalı ve 200 Rus esir tutuluyor! Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Türkiye arabuluculğu üstlendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle Rusya ve Ukrayna arasında başlayan esir değişimine bir yenisi daha eklenmek üzere. Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, toplam bin esirin takas için beklediğini söyledi. Değişimin Türkiye üzerinden olabileceğini dile getirdi.