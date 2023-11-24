24 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 8 yıllık işgalci İsrail mahkumiyetinin ardından annesiyle kavuştu! O anlar yürekleri dağladı

8 yıllık işgalci İsrail mahkumiyetinin ardından annesiyle kavuştu! O anlar yürekleri dağladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2023 22:14
8 yıl önce işgalci İsrail tarafından mahkum edilen, Filistinli Malak Salman geçici ateşkesin ardından, 38 kişiyle birlikte serbest bırakıldı. Salman'ın zulüm dolu yılların ardından annesiyle kavuşma anı yürekleri dağladı. O anlar kamerada...
Yürekler dağlandı! Filistinli kadın annesine kavuştu
Yürekler dağlandı! Filistinli kadın annesine kavuştu
Kraliyet’in gizli serveti ortaya çıktı
Kraliyet’in gizli serveti ortaya çıktı
Gazze’den 50 kişilik 3. tahliye
Gazze'den 50 kişilik 3. tahliye
İrlanda sokakları yangın yerine döndü!
İrlanda sokakları yangın yerine döndü!
Uluslararası boykot giderek genişliyor
Uluslararası boykot giderek genişliyor
Gazze’de ateşkes yarın başlıyor
Gazze'de ateşkes yarın başlıyor
İsrail bayraklarıyla çocuk yakma ayini!
İsrail bayraklarıyla çocuk yakma ayini!
Rehine takasına İsrail ertelemesi
Rehine takasına İsrail ertelemesi
Hollanda’nın yeni başbakanı Wilders oldu
Hollanda'nın yeni başbakanı Wilders oldu
Alman siyasetçiler örnek almalı
"Alman siyasetçiler örnek almalı"
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ertelendi
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ertelendi
ABD-Kanada sınırındaki patlama anı ortaya çıktı
ABD-Kanada sınırındaki patlama anı ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster