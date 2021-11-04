8 ülkeden KKTC sahasını ihlal eden tatbikat! ABD, İngiltere ve Fransa da yer aldı

Aralarında Güney Kıbrıs, Yunanistan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 8 ülke, savaş uçakları ve gemileriyle ortak tatbikat düzenledi. Tatbikat esnasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait bölgeler de ihlal edildi. Detayları KKTC’de bulunan A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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